В Нидерландах решили печатать многоэтажные дома на 3D-принтере

Основываясь на своих предыдущих работах, среди которых был первый в стране 3D-печатный дом, вдохновленный… валуном, команда теперь создает трехэтажные дома в Бошуиле, Эйндховен. Проект Milestone включает в себя четыре 3D-печатных дома, разделенных на две разные модели.

Первая модель будет иметь три этажа и общую площадь 127 квадратных метров, а вторая - два этажа и 114 квадратных метров. Обе модели рассчитаны на проживание семей до четырех человек и имеют по три спальни.

Процесс строительства включает в себя печать секций дома на ближайшем заводе с использованием цементоподобной смеси. Затем эти секции доставляются на место и собираются строителями, которые также доделывают интерьер, двери и крышу. Стоимость домов составляет от €570 000 до €655 000.

Ожидается, что строительство начнется в начале 2025 года, а его завершение намечено на середину 2025 года.