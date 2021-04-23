В Нигерии нашли украинские бракованные БТР-4
Как пишет «Российская газета», первая партия из 10 БТР-4 прибыла в Нигерию в 2014 году. После этого должны были привезти ещё 15 машин, но этот контракт до сих пор не выполнили. Есть информация, что образцы, которые предназначались для Нигерии, отправили в подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По опубликованным в сети фото видно, что Нигерия почти не использует на БТР-4 «Буцефал» противотанковый ракетный комплекс «Барьер». Не исключено, что оружие Украина тоже просто не поставила.
Nigeria aquired a number of the eight wheeled BTR-4 amoured fighting vehicles in 2013. It can be used in mechanized infantry divisions of ground troops as an armored vehicle or wheeled infantry fighting vehicle. pic.twitter.com/H0WhASnsjj— Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) April 15, 2021
В 2020 году стало известно, что нигерийские военные начали монтировать на БТР-4 дополнительные крупнокалиберные пулемёты ДШК.