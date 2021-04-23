В Нигерии нашли украинские бракованные БТР-4

Как пишет «Российская газета», первая партия из 10 БТР-4 прибыла в Нигерию в 2014 году. После этого должны были привезти ещё 15 машин, но этот контракт до сих пор не выполнили. Есть информация, что образцы, которые предназначались для Нигерии, отправили в подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По опубликованным в сети фото видно, что Нигерия почти не использует на БТР-4 «Буцефал» противотанковый ракетный комплекс «Барьер». Не исключено, что оружие Украина тоже просто не поставила.