В номинанты на Нобелевскую премию насильно записали больше женщин и представителей меньшинств

В прошлом году Шведская королевская академия наук признала, что женщины и представители этнических меньшинств недостаточно представлены среди Нобелевских лауреатов. Организация приняла меры по исправлению этого обстоятельства. Академия начала призывать людей предлагать в качестве кандидатов больше женщин и прямо указывала в письмах на необходимость соблюдать принцип разнообразия, как гендерного, так и этнического.

На вопрос журналиста Nature, помогло ли это, представитель Академии ответил, что прослеживается позитивный тренд. По его словам, в этом году номинированы были больше женщин, чем обычно.