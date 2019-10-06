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В номинанты на Нобелевскую премию насильно записали больше женщин и представителей меньшинств
Хотят, чтобы и среди лауреатов их стало больше
На следующей неделе в Стокгольме пройдёт Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов. Это будет первая Нобелевская премия после внесения Академией наук изменений в процедуру выдвижения кандидатов, по которым среди номинантов должно стать больше женщин и представителей этнических меньшинств.
В прошлом году Шведская королевская академия наук признала, что женщины и представители этнических меньшинств недостаточно представлены среди Нобелевских лауреатов. Организация приняла меры по исправлению этого обстоятельства. Академия начала призывать людей предлагать в качестве кандидатов больше женщин и прямо указывала в письмах на необходимость соблюдать принцип разнообразия, как гендерного, так и этнического.
На вопрос журналиста Nature, помогло ли это, представитель Академии ответил, что прослеживается позитивный тренд. По его словам, в этом году номинированы были больше женщин, чем обычно.
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