Наука и технологии
19:41, 09 апреля 2023
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В Норвегии начали добывать электричество солнечными батареями. Но очень мешает снег

Насколько вообще эффективен такой метод?

Специалисты из норвежского стартапа Over Easy вместе с Норвежским институтом энергетических технологий провели один эксперимент и узнали, есть ли смысл получать электричество при помощи вертикальной двухсторонней солнечной электростанции.

В Норвегии начали добывать электричество солнечными батареями. Но очень мешает снег

Фото: Vc.ru

В ходе эксперимента в Норвегии обнаружились неожиданные вещи. Оказалось, что использовании вертикальных солнечных батарей выработка энергии была на 30% выше, чем традиционным способом. В 2022 году такая система помогла выработать 1070 КВтч на каждый установленный киловатт.

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Фото: Vc.ru

Эффективность этого метода заключалась вот ещё в чём. Прежде всего, сами панели были двухсторонними. А ещё от снега дополнительно отражался снег. Известно, что в холодном климате при ярком солнце солнечные батареи оказываются эффективнее, чем обычно.

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