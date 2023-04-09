В Норвегии начали добывать электричество солнечными батареями. Но очень мешает снег

Эффективность этого метода заключалась вот ещё в чём. Прежде всего, сами панели были двухсторонними. А ещё от снега дополнительно отражался снег. Известно, что в холодном климате при ярком солнце солнечные батареи оказываются эффективнее, чем обычно.