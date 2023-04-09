В Норвегии начали добывать электричество солнечными батареями. Но очень мешает снег

В Норвегии начали добывать электричество солнечными батареями. Но очень мешает снегНасколько вообще эффективен такой метод?
Специалисты из норвежского стартапа Over Easy вместе с Норвежским институтом энергетических технологий провели один эксперимент и узнали, есть ли смысл получать электричество при помощи вертикальной двухсторонней солнечной электростанции.
Фото: Vc.ru
В ходе эксперимента в Норвегии обнаружились неожиданные вещи. Оказалось, что использовании вертикальных солнечных батарей выработка энергии была на 30% выше, чем традиционным способом. В 2022 году такая система помогла выработать 1070 КВтч на каждый установленный киловатт.
Эффективность этого метода заключалась вот ещё в чём. Прежде всего, сами панели были двухсторонними. А ещё от снега дополнительно отражался снег. Известно, что в холодном климате при ярком солнце солнечные батареи оказываются эффективнее, чем обычно.