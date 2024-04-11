В Норвегии решили перейти на 26-часовой рабочий день

Опубликовано 11 апреля 2024, 16:31
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В Норвегии решили перейти на 26-часовой рабочий деньИ попросили разрешения у ЕС
Крошечный норвежский городок у Полярного круга предлагает перейти на летнее время, но еще более радикально: ввести 26-часовой день. Да, вы все правильно поняли.
Венче Педерсен, мэр города Вадсё, направил письмо в ЕС с просьбой разрешить создать уникальный часовой пояс с удлиненными днями. Цель? Продвинуть расслабленный образ жизни региона, «где есть больше времени для семьи, рыбалки и просто присутствия», — говорит Педерсен. Она считает, что такой подход привлечет новых жителей, особенно семьи, стремящиеся к более сбалансированной жизни.
Логистика? Все еще в процессе работы. Хотя концепция интригует, конкретные детали пока неясны. Педерсен признает, что они еще не выяснили, как именно будет функционировать 26-часовой день. «Часы будут переходить с 12 на 13 … мы должны посмотреть, как это будет происходить», — говорит она.