В Новгороде нашли редчайшую печать Ярослава Мудрого

На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем, на другой — княжеский знак в форме трезубца с кружком на вершине. Вокруг сохранились следы греческой надписи, разделенной крестом. Ранее ученые лишь предполагали, что подобная печать могла существовать.

По словам специалистов, находка имеет особую ценность. Она впервые подтверждает, что в XI веке на Ярославовом дворище уже был общественный центр. До этого у историков не было прямых доказательств.

Это вторая печать Ярослава Мудрого, найденная в Новгороде. Первую обнаружили в 1994 году на Троицком раскопе. Новая находка особенно важна: она напрямую связана с периодом княжения Ярослава в Новгороде и дает новые сведения о жизни города в первые века его существования.