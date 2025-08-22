Наука и технологии
Опубликовано 22 августа 2025, 16:40
В Новгороде нашли редчайшую печать Ярослава Мудрого

История дополняется
Археологи обнаружили в Великом Новгороде печать князя Ярослава Мудрого, правившего в XI веке. О находке сообщили в Институте археологии РАН. Печать нашли 19 августа во время раскопок на Ярославовом дворище — работы велись перед прокладкой тепловой сети.
© Институт археологии Российской академии наук

На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем, на другой — княжеский знак в форме трезубца с кружком на вершине. Вокруг сохранились следы греческой надписи, разделенной крестом. Ранее ученые лишь предполагали, что подобная печать могла существовать.

По словам специалистов, находка имеет особую ценность. Она впервые подтверждает, что в XI веке на Ярославовом дворище уже был общественный центр. До этого у историков не было прямых доказательств.

Это вторая печать Ярослава Мудрого, найденная в Новгороде. Первую обнаружили в 1994 году на Троицком раскопе. Новая находка особенно важна: она напрямую связана с периодом княжения Ярослава в Новгороде и дает новые сведения о жизни города в первые века его существования.