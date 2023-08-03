В Новгороде нашли средневековую «настолку»

Археологи обнаружили на Троицком раскопе в центре Великого Новгорода редкую настольную игру «мельница».

По месту находки ученые предварительно датировали её XIV-XV веками. Фишек, которые обычно использовались при игре в «Мельницу», пока не нашли.

Работы на Троицком XVII раскопе, расположенном к югу от новгородского кремля, начались в июле. За это время ученые и волонтеры обнаружили там средневековые берестяные грамоты, различные монеты, украшения и множество бытовых вещей, в том числе коллекцию турецких курительных трубок XVIII века.

В общей сложности работы на Троицких раскопах ведутся уже несколько десятилетий — с 1973 года. Общее число индивидуальных находок уже превысило 70 тысяч.