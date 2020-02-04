Наука и технологии
Сегодня 15:41
В новой операционной системе Microsoft нашли заимствования из Android
Аналог «шторки»
Как известно, Microsoft не собирается выпускать что-то на замену Windows 10 в ближайшее время. Однако, в сети ходят слухи о некой операционной системе Windows Core OS, которая якобы будет базисом для всех будущих платформ компании. Теперь в интернете появился скриншот предполагаемой системы, в котором можно увидеть некоторые заимствования из Android.
На скриншоте видно панель уведомлений. Она напоминает «шторку» из Android: в ней также есть виджет с проигрываемой музыкой и иконки для включения и отключения различных функций.
Сообщается, что панель уведомлений можно будет настроить под себя. Так что она может оказаться даже удобнее, чем аналогичное решение на Android.
Mydrivers.com
Отметим, что пока никакой информации о сроках выхода Windows Core OS или особой операционной системы на её основе, нет.