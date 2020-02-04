В новой операционной системе Microsoft нашли заимствования из Android

На скриншоте видно панель уведомлений. Она напоминает «шторку» из Android: в ней также есть виджет с проигрываемой музыкой и иконки для включения и отключения различных функций.

Сообщается, что панель уведомлений можно будет настроить под себя. Так что она может оказаться даже удобнее, чем аналогичное решение на Android.