Наука и технологии
Сегодня 14:02
В новом deepfake-видео Илон Маск «спел» песню «Трава у дома»
Выглядит неплохо!
Вчера компания Илона Маска SpaceX впервые отправила астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в своём корабле Crew Dragon. Это событие вызвало мощный поток инфоповодов: в Роскосмосе заявили, что этот запуск откроет дополнительные возможности для международной космической программы, сам глава SpaceX ответил на старую шутку Дмитрия Рогозина словами «батут работает», а энтузиаст создал новое deepfake-видео на тему. В нём Илон Маск «спел» песню «Трава у дома».
Ролик опубликовали на YouTube-канале Alex Encor. Илон Маск на сцене с группой «Земляне» смотрится вполне убедительно. А знакомые всем строчки «Земля в иллюминаторе...» звучат от главы SpaceX как никогда актуально. Впрочем, как обычно, лучше всё это один раз увидеть, чем сто раз прочитать:
Авторство: Alex Encor