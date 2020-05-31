В новом deepfake-видео Илон Маск «спел» песню «Трава у дома»

Ролик опубликовали на YouTube-канале Alex Encor. Илон Маск на сцене с группой «Земляне» смотрится вполне убедительно. А знакомые всем строчки «Земля в иллюминаторе...» звучат от главы SpaceX как никогда актуально. Впрочем, как обычно, лучше всё это один раз увидеть, чем сто раз прочитать: