В новом российском законе нашли нарушение прав интернет-пользователей

Наука и технологии
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В новом российском законе нашли нарушение прав интернет-пользователейК счастью, его могут исправить
В России приняли закон об «измерителе рунета». По нему власти должны будут получать множество данных об аудитории интернет-СМИ и различных сервисов. Представители бизнеса раскритиковали закон, отметив, что объём и состав собираемых данных в его рамках избыточен. А ещё всё это нарушает права граждан.
Как пишет «Коммерсант», измеритель будет получать личный идентификатор пользователя, IP-адрес, данные о геолокации и сведения о просматриваемом контенте, вплоть до перечисления заголовков статей. Целью закона, между тем, объявляется подсчёт аудитории.
Дело в том, что данные о геолокации подпадают под тайну связи. Специалисты говорят, что в целом передача измерителю идентификаторов пользователей увеличивает риск определения личности человека. А это уже нарушение права на неприкосновенность частной жизни.
Утверждается, что Минцифры уже посовещалось с участниками рынка. По итогам встречи внесли « существенные правки».