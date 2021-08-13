В новом российском законе нашли нарушение прав интернет-пользователей

Как пишет «Коммерсант», измеритель будет получать личный идентификатор пользователя, IP-адрес, данные о геолокации и сведения о просматриваемом контенте, вплоть до перечисления заголовков статей. Целью закона, между тем, объявляется подсчёт аудитории.

Дело в том, что данные о геолокации подпадают под тайну связи. Специалисты говорят, что в целом передача измерителю идентификаторов пользователей увеличивает риск определения личности человека. А это уже нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Утверждается, что Минцифры уже посовещалось с участниками рынка. По итогам встречи внесли « существенные правки».