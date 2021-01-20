В новых американских военных кораблях обнаружился критический дефект

Строительство кораблей Littoral combat ship (LCS) началось в 2005 году. Сейчас два проекта прибрежных кораблей уже прошли начальную стадию производства. Поставить их ВМС в полном объёме так и не удалось.

ВМС в заявлении указали на дефект в системе, которая передаёт мощность, вырабатываемую двигателями корабля, на его водомётные движители. Военные требуют устранения дефекта.

На сегодня ВМС получили десять кораблей типа Freedom. Любопытно, что из-за слабого вооружения и отсутствия какой-либо определённой миссии, некоторые расшифровывают название LCS как «Little Crappy Ship» (англ. маленький паршивый кораблик).