В новых утечках показали не только Pixel 10, но и Watch 4 и Buds Pro 2

Сначала утечка произошла по вине самой Google — компания случайно опубликовала официальные изображения. Затем известный инсайдер Эван Бласс выложил в соцсетях качественные рендеры Pixel 10 Pro, 10 Pro XL, Watch 4 и Buds Pro 2. Все устройства показаны в новом сером цвете под названием «Moonstone» (лунный камень). Возможно, у наушников этот цвет будет называться «Sterling».

Позже Бласс опубликовал ещё одну порцию изображений, где можно увидеть и другие расцветки:

Indigo (синий) — только для обычной модели Pixel 10;

Jade (зелёный с золотистыми элементами) — доступен в версиях Pro;

Obsidian (чёрный) — классический вариант.

Pixel Watch 4 на изображении показаны с фиолетовым ремешком, который, предположительно, называется «Iris». Buds Pro 2 тоже будут доступны в цвете Moonstone.

Официальный анонс всей новой линейки устройств ожидается 20 августа.