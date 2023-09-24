В Нью-Йорке создали 200-килограммового робота для патрулирования метро

На начальном этапе робот будет патрулировать с полуночи до 6 часов утра в сопровождении куратора из полиции Нью-Йорка, чтобы познакомить его с населением. После этого он будет работать самостоятельно. Компания Knightscope уже развернула подобные роботы в 10 штатах для различных заказчиков, однако в прошлом эти роботы подвергались вандализму.

Несмотря на опасения, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заверил общественность в том, что робот надежен и его не так-то просто опрокинуть. Городские власти арендуют робота за 9 долларов в час, и хотя он обладает функцией распознавания лиц, она будет неактивной.