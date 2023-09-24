В Нью-Йорке создали 200-килограммового робота для патрулирования метро

В Нью-Йорке создали 200-килограммового робота для патрулирования метроАктивный действий предпринимать он не будет
В рамках двухмесячной пилотной программы в Нью-Йорке вводится робот для патрулирования станции метро Times Square. Автономный охранный робот Knightscope K5 имеет рост около 160 см и вес 190 кг.
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Оснащенный четырьмя камерами для передачи видеоизображения в режиме реального времени в полицию, робот будет служить сдерживающим фактором и предоставлять информацию для помощи сотрудникам полиции. Робот обладает 360-градусным обзором, может развивать максимальную скорость до 4,8 км/ч и имеет кнопку, с помощью которой можно связаться с реальным человеком для общения.
На начальном этапе робот будет патрулировать с полуночи до 6 часов утра в сопровождении куратора из полиции Нью-Йорка, чтобы познакомить его с населением. После этого он будет работать самостоятельно. Компания Knightscope уже развернула подобные роботы в 10 штатах для различных заказчиков, однако в прошлом эти роботы подвергались вандализму.
Несмотря на опасения, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заверил общественность в том, что робот надежен и его не так-то просто опрокинуть. Городские власти арендуют робота за 9 долларов в час, и хотя он обладает функцией распознавания лиц, она будет неактивной.