В облако Apple разрешили входить с помощью отпечатка пальца или сканирования лица

Приложить палец к сканеру или направить фронтальную камеру на лицо несомненно проще, чем вводить пароль от учётной записи. Чтобы убедиться в этом, нужно установить бета-версию iOS 13, iPadOS или macOS Catalina. Затем необходимо перейти по ссылке beta.icloud.com в браузере Safari. Там появится всплывающее с вопросом, хотите ли вы попробовать новый метод авторизации. Впрочем, говорят, что по обычному адресу icloud.com это тоже должно сработать.

Пока неизвестно, останется ли эта опция в финальных версиях систем.