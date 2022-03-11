В образцах с астероида Рюгу найдено более десяти аминокислот

Ученые, изучающие образцы, доставленные на Землю в декабре 2020 года японской миссией "Хаябуса-2", обнародовали результаты длительного химического анализа. Образцы, собранные с поверхности и подповерхности астероида Руйгу в 2018 и 2019 годах, показывают, из чего состоит околоземный астероид, давая представление о самых ранних днях формирования нашей Солнечной системы.

“Материал Рюгу - самый примитивный материал в Солнечной системе, который мы когда-либо изучали”, - сказал на конференции Хисаёси Юримото, профессор геонаук Университета Хоккайдо. “Такие астероиды, богатые водой и органическими материалами, являются возможным источником жизни на Земле, доставленной на нее миллиарды лет назад”.

Образцы с Рюгу выглядят более "примитивными" и имеют химический состав, более похожий на материал ранней Солнечной системы, добавил Юримото. Это объясняется тем, что они не были изменены в результате взаимодействия с окружающей средой Земли,

Анализ, проведенный командой ученых, также обнаружил в образцах более десяти видов аминокислот, включая глицин и L-аланин, которые являются строительными блоками белков, производимых живыми организмами на основе кода ДНК.