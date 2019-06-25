В «Одноклассниках» появились совместные альбомы фотографий для нескольких пользователей

Как сообщает пресс-служба «Одноклассников», в публичном доступе фото, загруженные в общий альбом, не появятся. Создатель альбома сам выбирает соавторов, и только они могут видеть его содержание.

Соцсеть считает, что общие альбомы будут полезны для хранения фото с семейных праздников, встреч с друзьями и коллегами, выпускных и т.д. Сделать соавторами альбома можно одновременно двадцать пользователей. Количество же альбомов не ограничено для каждого юзера «Одноклассников».

Сервис доступен в веб-версии соцсети. В приложениях для iOS и Android новая опция появится только в конце лета.