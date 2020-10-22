В Одноклассниках появился встроенный чат для подбора работы

Worki — это сервис по поиску работы и сотрудников, а «Спутник» — приветственный чат-бот Одноклассников. Он доступен по этой ссылке. Бот сам спрашивает, не желает ли пользователь поискать работу. Если это нужно, следует указать боту необходимую информацию — город проживания, сферу деятельности — и он предложит подходящую вакансию.

В карточке с вакансией показаны название компании, её адрес и размер заработной платы. Пользователь может откликнуться на предложение, не выходя из соцсети. Работодатели при этом получат заявку на трудоустройство с указанием телефона и именем пользователя. Однако перейти на страницу в Одноклассниках они не смогут. Общаться с работодателем можно будет либо по телефону, либо через почту.