В океане найдены возможные остатки межзвездного объекта

Экспедиция под руководством Ави Лоэба, известного астронома из Гарварда, ставит своей целью собрать все оставшиеся фрагменты внеземного метеорита с помощью глубоководных магнитных инструментов.

Хотя команда уже обнаружила интригующие магнитные сферулы, стальные осколки, провода и вулканический пепел, им еще только предстоит найти убедительные доказательства наличия в этом районе материалов межзвездного происхождения. Однако Лоэб не теряет надежды, что фрагменты загадочного объекта, названного Межзвездный метеор 1 (IM1), будут идентифицированы.

Поиск IM1 предоставляет ученым уникальную возможность в будущем изучить объекты межзвездного пространства через микроскоп.