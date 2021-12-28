В Омске запустили сервис по поздравлению умерших с Новым годом

Об этом «Наследие» рассказало в своей группе во «ВКонтакте». В ритуальной службе пояснили, что любой желающий может отправить электронное письмо с поздравлениями и пожеланиями усопшему родственнику, другу или знакомому на почту вымышленного персонажа Dead Morose. Акция продлится до 14 января. Что звучит довольно жутко: каждый, кто напишет письмо, получит ответ от самого Dead Morose.

В «Наследии» уточнили, что Dead Morose — это вымышленный персонаж, который помогает психологически облегчить потерю близких. Письма нигде не будут опубликованы, их удалят после ответа от Dead Morose. Вот его адрес электронной почты: dead-morose@nasledie-ritual.ru. Также можно оставить сообщение в форме обратной связи по ссылке.

Представители ритуальной службы рассказали журналистам, что на сообщения отвечают живые люди, а не бот. Сотрудники говорят, что писем поступает много.