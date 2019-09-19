В онлайн-картах россиянам разрешили искать товары по обычным магазинам

Опция работает в мобильном приложении «2ГИС» для iOS и Android, а также в десктопе на beta.2gis.ru. Чтобы приступить к поиску, нужно набрать в верхней строке ключевое слово (например, «дрель») и перейти на вкладку «Товары». Там откроется список моделей, которые есть в продаже. Будет показана и их стоимость. В приложении доступно также сравнение товаров между собой.

С «2ГИС» уже начали сотрудничать «Леруа Мерлен», OBI, «Петрович», «СатурнСтройМаркет», «Бауцентр», Castorama, Vianor. Всю информацию о товарах торговые сети публикуют сами. Уже сегодня на сервисе можно найти 37 миллионов товаров. Список партнёров будет расширяться. В ближайших планах — заключение соглашений с аптеками.

Также в справочнике «2ГИС» появились сведения о ценах на продукты в супермаркетах и небольших магазинах у дома. Правда, появляются они там, только если пользователи кэшбэк-приложения «Чек» сканируют собственно чеки.