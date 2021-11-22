В ООН предупредили о загрязнении Земли из-за отсутствия у людей нормальных туалетов

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В ООН предупредили о загрязнении Земли из-за отсутствия у людей нормальных туалетовА таких людей много
Генеральный секретарь ООН выпустил послание по случаю Всемирного дня туалета. В нём говорится, что у 3,6 млрд человек на Земле до сих пор нет нормального туалет. И они подвергают опасности не только своё здоровье, но и наносят вред окружающей среде.
Генеральный секретарь ООН заявил, что каждый день 700 детей в возрасте до пяти лет умирают от болезней, вызванных антисанитарией. Он призвал немедленно инвестировать в строительство нормальных туалетов. «Осуществление этого базового права человека — права на воду и санитарию — несёт пользу для людей, предприятий и всей нашей планеты», — отметил генеральный секретарь.
В ООН подсчитали, что каждый доллар, вложенный в строительство туалетов и улучшение санитарных условий, приносит до 5 долларов прибыли. Люди экономят на медицинских расходах, укрепляются системы здравоохранения и образования, повышается производительность труда и появляются дополнительные рабочие места.
Источник: ООН