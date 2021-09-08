В отделениях Сбербанка начнут выдавать онлайн-заказы

Такое решение принято на фоне развивающейся конкуренции корпораций-монополистов, таких как Apple, Google и других игроков рынка, создающих собственные цифровые среды и доступы к сервисам в пределах их экосистем. Это достаточно громкое событие, потому что об этом написало даже британское издание Financial Times.

Для Сбербанка это шаг к независимости и адекватной конкуренции. «Если в России не появятся свои экосистемы, россиянам придётся жить в американских и китайских сетях», — отметил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Как отмечает источник, следуя такой логике, Сбербанк станет российским вариантом всемирно известного онлайн-магазина Amazon.

Как отмечается, для достижения своих целей Сбербанк объединит в одно приложение все 40 компаний, входящих в его структуру.