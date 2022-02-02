В отдельных зонах Британии начнет брать деньги с водителей за выхлопные газы

В отличие от Лондонской зоны сверхнизких выбросов и Бирмингемской зоны чистого воздуха, плата будет взиматься со всех автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, исключение составляют только 100% чисто электрические модели, что является частью усилий по снижению загрязнения воздуха в городе.

На прошлой неделе было подтверждено, что пилотная зона нулевых выбросов начнет действовать с 28 февраля, а ежедневные сборы составят от £2 до £10 в зависимости от степени “загрязнения”, которое выдает автомобиль.

Даже подключаемые гибриды со сверхнизким уровнем выбросов не будут избавлены от платы: с 28 февраля водители этих автомобилей должны будут платить по £2 в день.

Правила в новой зоне будут действовать не круглосуточно — только с семи утра до семи вечера. Кроме того, для некоторых групп водителей введут скидки.