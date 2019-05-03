Найдена открытая база с данными владельцев 65% американских домов

Сервер с базой данных обнаружили эксперты компании VPNMentor. Он был никак не защищён, и данные хранились в открытом доступе. Кто арендатор сервера — неизвестно.

В базе перечислены имена, адреса, дата рождения и географические данные владельцев 80 миллионов частных домов в США — это 65% от общего количества. Эксперты сообщили, что каждой записи в базе был присвоен индивидуальный индекс. Поэтому они предположили, что владельцем сервера могла быть страховая компания или фирма, занимающаяся ипотечными займами. Впрочем, никаких номеров социального страхования или платёжных документов в базе нет.

Эксперты говорят, что информация, оказавшаяся в открытом доступе, может представлять угрозу для финансового благополучия домовладельцев. Данные могут вызвать интерес преступников.