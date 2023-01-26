В открытом доступе оказалась часть исходных кодов сервисов Яндекса

В открытом доступе оказалась часть исходных кодов сервисов ЯндексаSkynet, samogon, dolbilka и другие папки с данными
Сегодня утром в открытом доступе были найдены папки с исходным кодом сервисов Яндекса. Многие папки имели “говорящие” названия: taxi, alice, delivery, disk, drive, yandex360 и не только. Источник vc.ru, близкий к компании, рассказал, что к публикации приложил руку один из сотрудников Яндекса.
Фото: Ferra.ru
Началось все с того, что пользователи форума Hacker News сообщили о публикации папок с исходным кодом сервисов компании, потом, уже на Хабре, были описаны содержимые архивов. Помимо очевидных названий сервисов компании там были найдены папки с названиями skynet, samogon, dolbilka, cocaine, oops и не только. Общий объем данных в сжатом виде — более 44,7 Гб.
Пресс-служба Яндекса заявила, что взлома не было, а данным пользователей ничего не угрожает:
Репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей. Мы проводим внутреннее расследование, о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ, но не видим какой-либо угрозы для данных наших пользователей или работоспособности платформы.