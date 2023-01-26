В открытом доступе оказалась часть исходных кодов сервисов Яндекса

Началось все с того, что пользователи форума Hacker News сообщили о публикации папок с исходным кодом сервисов компании, потом, уже на Хабре, были описаны содержимые архивов. Помимо очевидных названий сервисов компании там были найдены папки с названиями skynet, samogon, dolbilka, cocaine, oops и не только. Общий объем данных в сжатом виде — более 44,7 Гб.

Пресс-служба Яндекса заявила, что взлома не было, а данным пользователей ничего не угрожает: