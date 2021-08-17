В открытом доступе оказались файлы слежки за террористами

Наука и технологии
Сегодня в 12:52
В открытом доступе оказались файлы слежки за террористамиАмериканские власти не торопились убирать их
Исследователи рассказали, что обнаружили в сети почти два миллиона записей по слежке за террористами. Список индексировался в различных поисковых системах с 19 июля. И Министерство внутренней безопасности США не удалило его даже спустя три недели.
Скорее всего, список принадлежит центру Terrorist Screening Center при ФБР. Файлы можно было найти через поисковые системы в читаемом формате. Они включали в себя информацию о полных именах террористов, их гражданстве, дате рождения, номерах паспортов и индикаторах запрета полётов. Для доступа к записям не требовалось ни пароля, ни отдельной аутентификации.
Исследователь безопасности, обнаруживший это, немедленно сообщил обо всём представителям Министерства внутренней безопасности. Они признали инцидент, но не предоставили никаких официальных комментариев.