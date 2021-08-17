В открытом доступе оказались файлы слежки за террористами

Скорее всего, список принадлежит центру Terrorist Screening Center при ФБР. Файлы можно было найти через поисковые системы в читаемом формате. Они включали в себя информацию о полных именах террористов, их гражданстве, дате рождения, номерах паспортов и индикаторах запрета полётов. Для доступа к записям не требовалось ни пароля, ни отдельной аутентификации.

Исследователь безопасности, обнаруживший это, немедленно сообщил обо всём представителям Министерства внутренней безопасности. Они признали инцидент, но не предоставили никаких официальных комментариев.