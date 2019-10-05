Наука и технологии
Сегодня 13:04
В открытый космос впервые выпустят двух женщин
Названа дата эксперимента
Представители NASA назвали дату выхода в открытый космос двух женщин-астронавтов Кристины Кук (Christina Koch) и Джессики Мейр (Jessica Meir). До этого подобные эксперименты совершали только мужские экипажи.
Первый выход женщин в открытый космос состоится 21 октября. Всего таких «вылазок» запланировано десять. Часть из них будет совершена для замены батарей на солнечных антеннах Международной космической станции (МКС). Лишь в одном из десяти выходов будут участвовать только женщины-астронавты.
Напомним, «вылазка» девушек в открытый космос планировалась ещё в марте, но не состоялась из-за отсутствия подходящего скафандра для одной из участниц эксперимента.
Важным событием это считают потому, что впервые в истории в открытый космос выйдет исключительно женский экипаж. В целом, женщины уже участвовали в таких экспериментах. Первой стала советский космонавт Светлана Савицкая.
Самое читаемое