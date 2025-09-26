В отличие от конкурентов, Google пошла по пути вкладывания в небольшие стартапы

Операционный директор Google Cloud Фрэнсис деСоуза отмечает: 9 из 10 ведущих лабораторий ИИ используют облако Google, а 60% всех генеративных ИИ-стартапов по миру выбрали именно его. Уже подписаны контракты на $ 58 млрд доходов в ближайшие два года. Это вдвое больше нынешних показателей.

Google даёт до $ 350 тыс. в виде облачных кредитов, техническую поддержку и помощь в продвижении. Компания предлагает полный набор инструментов — от собственных чипов до готовых моделей — при этом сохраняя «открытый» подход, позволяющий клиентам выбирать.

При этом Google одновременно конкурирует и сотрудничает с крупными ИИ-компаниями: например, поддерживает Anthropic и ту же OpenAI.