В отложениях Франции возрастом 12 млн лет нашли гигантскую медведособаку

Многочисленные виды амфикионидов существовали в Европе в эпоху раннего и среднего миоцена, но вымерли они еще до конца миоцена, около 7,5 миллионов лет назад. Их масса тела варьировалась от 9 до 320 кг, а рацион питания был разнообразным.

Масса тела недавно идентифицированного образца составляла 200 кг. Названный Tartarocyon cazanavei, он обитал на территории современной Франции между 12,8 и 12 миллионами лет назад. Его окаменевшая нижняя челюсть была извлечена из морских отложений в Саллеписсе в департаменте Пиренеи-Атлантики, Франция.