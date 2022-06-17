В отложениях Франции возрастом 12 млн лет нашли гигантскую медведособаку

В отложениях Франции возрастом 12 млн лет нашли гигантскую медведособакуТочнее его нижнюю челюсть
Многочисленные виды амфикионидов существовали в Европе в эпоху раннего и среднего миоцена, но вымерли они еще до конца миоцена, около 7,5 миллионов лет назад. Их масса тела варьировалась от 9 до 320 кг, а рацион питания был разнообразным.
Масса тела недавно идентифицированного образца составляла 200 кг. Названный Tartarocyon cazanavei, он обитал на территории современной Франции между 12,8 и 12 миллионами лет назад. Его окаменевшая нижняя челюсть была извлечена из морских отложений в Саллеписсе в департаменте Пиренеи-Атлантики, Франция.
"Челюстная кость поражает своими зубами", - говорит Бастьен Меннекарт, палеонтолог из Базельского музея естественной истории. “В отличие от привычных образцов амфикионидов, у этого животного был уникальный четвертый нижний премоляр".