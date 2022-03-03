В отношении TikTok проводится расследование о его влиянии на психическое здоровье молодежи

Согласно пресс-релизу генерального прокурора Массачусетса Мауры Хили, группа генеральных прокуроров выясняет, не оказывает ли способ разработки, функционирования и маркетинга платформы TikTok негативного влияния на здоровье детей, подростков и молодых людей.

Алгоритм TikTok определяет, какой контент видят пользователи, и доказал свою эффективность в удержании пользователей в приложении. Хотя компания предоставила некоторые сведения о том, как он работает, трудно понять точные детали, кроме утечек и обоснованных догадок. По словам прокурора Хили, расследование будет сосредоточено на "методах и приемах", которые TikTok использует для "повышения вовлеченности молодых пользователей, включая увеличение продолжительности времени, проведенного на платформе".