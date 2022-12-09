В отпуск успеете: когда Россия и Турция разработают альтернативу системе "МИР"

РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами ”МИР”‎, скоро она обязательно будет представлена. Это многогранный вопрос. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт “МИР”. Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников