В отпуск успеете: когда Россия и Турция разработают альтернативу системе "МИР"К маю должны успеть
Россия и Турция разработают альтернативу оплате картами "МИР" к маю 2023 года, то есть до начала туристического сезона. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на директора Российско-турецкого экономического совета Алексея Егармина.
РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами ”МИР”, скоро она обязательно будет представлена. Это многогранный вопрос. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт “МИР”. Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников
Напомним, что в сентябре банки Казахстана, Турции, Узбекистана и Вьетнама ограничили обслуживание карт "МИР". Причина, как всегда, в санкциях, которыми пригрозило Министерство финансов США.