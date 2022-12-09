Наука и технологии
16:21, 09 декабря 2022
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В отпуск успеете: когда Россия и Турция разработают альтернативу системе "МИР"

К маю должны успеть

Россия и Турция разработают альтернативу оплате картами "МИР" к маю 2023 года, то есть до начала туристического сезона. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на директора Российско-турецкого экономического совета Алексея Егармина.

В отпуск успеете: когда Россия и Турция разработают альтернативу системе "МИР"

РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами ”МИР”‎, скоро она обязательно будет представлена. Это многогранный вопрос. Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт “МИР”. Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников

Алексей Егармин
Директора Российско-турецкого экономического совета

Напомним, что в сентябре банки Казахстана, Турции, Узбекистана и Вьетнама ограничили обслуживание карт "МИР". Причина, как всегда, в санкциях, которыми пригрозило Министерство финансов США.

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