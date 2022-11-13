Наука и технологии
11:26, 13 ноября 2022
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В Париже открылся центр воздушного такси. Их использование планируется на Олимпиаде 2024 года

В Volocopter GmbH уже готовятся занять там свое место

Франция открыла центр для тестирования электрических воздушных такси, стремясь внедрить первый в мире сервис с использованием новой категории самолетов к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдет в Париже.

В Париже открылся центр воздушного такси. Их использование планируется на Олимпиаде 2024 года

Компания Aeroports de Paris, управляющая основными аэропортами французской столицы, будет эксплуатировать объект вместе с британской компанией Skyports Ltd., ведущим разработчиком баз летающих такси, “вертипортов”.

Компания Volocopter GmbH, немецкий разработчик eVTOLs, как называют летающие такси, недавно выполнила испытательный полет, стремясь быть готовой к Олимпийским играм.

"Я полностью убежден, что у нас все получится", - сказал в интервью на презентации главный исполнительный директор компании Дирк Хок.

По словам Хока, самым важным этапом будет получение разрешения регулирующих органов ко второму кварталу 2024 года, как раз перед началом игр.

Источник фото:Volocopter
Источник:Bloomberg
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#летающее такси
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