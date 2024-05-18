В парламенте Британии обеспокоились ответом РФ на поставку Украине Storm Shadow

Опубликовано 18 мая 2024, 06:00
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В парламенте Британии обеспокоились ответом РФ на поставку Украине Storm ShadowДепутат парламента Великобритании выразил обеспокоенность
Член парламента Великобритании Фабиан Гамильтон выразил обеспокоенность возможными последствиями со стороны России после решения Великобритании поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, пишет Лента.ру.
В письме к британскому правительству Гамильтон задал вопрос министру обороны Гранту Шаппсу о возможном военном ответе со стороны России и его последствиях для британской политики.
Отвечая на запрос Гамильтона, министр по делам Европы Великобритании Лео Дочерти заявил, что предоставление Украине ракет Storm Shadow направлено на «поддержку восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».
А на этом фоне Великобритания вместе со своими союзниками продолжает поставлять Украине различное военное оборудование.