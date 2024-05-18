В парламенте Британии обеспокоились ответом РФ на поставку Украине Storm Shadow

В письме к британскому правительству Гамильтон задал вопрос министру обороны Гранту Шаппсу о возможном военном ответе со стороны России и его последствиях для британской политики.

Отвечая на запрос Гамильтона, министр по делам Европы Великобритании Лео Дочерти заявил, что предоставление Украине ракет Storm Shadow направлено на «поддержку восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

А на этом фоне Великобритания вместе со своими союзниками продолжает поставлять Украине различное военное оборудование.