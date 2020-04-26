В Пекине запретили чихать с неприкрытым ртом

Об этом пишет издание Medical Xpress, ссылаясь на власти Пекина. Люди больше не могут чихать или кашлять, не прикрывшись при этом рукой. Нарушителей будут штрафовать. Кроме того, нарушением будет считаться отсутствие маски на лице, если человек болен и находится в публичном месте.

Также закон требует, чтобы учреждения устанавливали на полу маркеры для соблюдения дистанции в один метр.

В Пекине уже существуют запреты на другие примеры «нецивилизованного поведения». Например, курение в неотведённых для этого местах, плевки, нарушение порядка на улице и др. Сообщается, что закон призывает полицию отчитываться о серьёзных нарушениях, которые могут повлиять на рейтинг человека в системе социального кредита.