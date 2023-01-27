В Пентагоне прокомментировали поставку Украине истребителей F-16

В Пентагоне прокомментировали поставку Украине истребителей F-16Она возможна
Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, заявила, что США допускают возможность поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщают РИА Новости.
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“Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов (военной помощи), которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра (обороны)”, - цитирует издание ответ Сингх журналистам на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что эти истребители представляют собой "сложную систему" вооружений, использованию которой необходимо обучать.
Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби обсудил решение Штатов предоставить Украине танки M1 Abrams. По его словам, стране может не хватить топлива для их заправки.