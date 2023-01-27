В Пентагоне прокомментировали поставку Украине истребителей F-16

“Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов (военной помощи), которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра (обороны)”, - цитирует издание ответ Сингх журналистам на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона отметила, что эти истребители представляют собой "сложную систему" вооружений, использованию которой необходимо обучать.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби обсудил решение Штатов предоставить Украине танки M1 Abrams. По его словам, стране может не хватить топлива для их заправки.