В Пентагоне высказались об обнаружении внеземной жизни

Вчера в 22:26
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В Пентагоне высказались об обнаружении внеземной жизниОни нам обязательно об этом расскажут
На слушаниях, посвященных случаям наблюдения неопознанных летающих объектов (НЛО) представитель Минобороны США заявил, что их ведомство не станет скрывать обнаружение внеземной жизни, если это когда-нибудь и произойдет.
По его словам, у них действительно есть “структуры”, которые занимаются поиском жизни в других местах, и они делают это уже много десятилетий, “они ищут внеземную жизнь"
Мы являемся частью того же самого правительства. И наша задача - не в том, чтобы скрыть что-то, если мы потенциально найдем что-то, а в том, чтобы понять, что может быть за пределами (Земли), и изучить, что это может значить для нас, если с точки зрения обороны есть какие-то выводы и последствия для национальной безопасности
Рональд Малтри
Заместитель министра обороны США по разведке