В передаче растениями энергии нашли квантовый след

В процессе фотосинтеза растения поглощают солнечный свет, и энергия быстро переносится без существенных потерь. Это происходит потому, что свет, поглощенный молекулами хлорофилла, распределяется между несколькими возбужденными состояниями в процессе, называемом суперпозицией, что позволяет энергии эффективно перемещаться между молекулами.

Этот процесс не может быть полностью объяснен только классической физикой. Исследователи обнаружили, что квантово-механические эффекты помогают растениям переносить энергию практически без потерь. Понимание того, как это происходит, может привести к усовершенствованию искусственного фотосинтеза, что в перспективе позволит более эффективно использовать солнечную энергию для производства электричества, заявили учёные.