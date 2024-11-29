В перерезании подводных интернет-кабелей в Балтийском море нашли подозреваемого

Опубликовано 29 ноября 2024, 08:151 мин.
В перерезании подводных интернет-кабелей в Балтийском море нашли подозреваемогоКитайское судно
Международные следователи подозревают китайское судно Yi Peng 3 в намеренном повреждении подводных интернет-кабелей в Балтийском море, сообщает The Wall Street Journal. Судно якобы протащило свой якорь по морскому дну более чем на 160 км, повредив два кабеля: один, соединяющий шведский остров Готланд с Литвой, и другой, связывающий Финляндию и Германию.
Власти Швеции, Литвы, Финляндии, Германии и других стран совместно пытаются выяснить, «была ли эта авария организована российской разведкой». Россия отрицает свою причастность, а неназванные источники СМИ сообщают, что владелец судна, компания Ningbo Yipeng Shipping, сотрудничает со следствием. Представители западных спецслужб считают, что правительство Китая не причастно к диверсии.
Расследование продолжается.