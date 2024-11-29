В перерезании подводных интернет-кабелей в Балтийском море нашли подозреваемого

Китайское судно

Международные следователи подозревают китайское судно Yi Peng 3 в намеренном повреждении подводных интернет-кабелей в Балтийском море, сообщает The Wall Street Journal. Судно якобы протащило свой якорь по морскому дну более чем на 160 км, повредив два кабеля: один, соединяющий шведский остров Готланд с Литвой, и другой, связывающий Финляндию и Германию.