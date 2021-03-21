В переводчике Google обнаружили скрытые насмешки над женщинами

Дело в том, что в венгерском языке в отличие от русского и английского у местоимений нет родов. Слово «ö» обозначает сразу «он-она-оно». Однако если переводить предложения с венгерского, программы автоматически подставят подходящие местоимения в зависимости от контекста.

Как отметила венгерка, Google Translate при переводе сам выбирает действующим лицам пол. Девушка пришла к выводу, что сексизм здесь заключён в самом алгоритме. Она попробовала перевести несколько предложений и увидела, что во фразе, в которой упоминается некто, зарабатывающий много денег, местоимение заменяется на «он», а во фразе, в которой действующее лицо моет посуду, — на «она».