В Перми придумали, как перерабатывать «сложную» фольгу без вреда для природы

Опубликовано 20 июля 2025, 03:211 мин.
В Перми придумали, как перерабатывать «сложную» фольгу без вреда для природыСложная для переаботки
Учёные Пермского Политеха разработали способ переработки кашированной фольги — упаковочного материала, который состоит из бумаги и алюминия и используется, например, для упаковки чая, кофе и лекарств. Раньше такую фольгу почти не перерабатывали, потому что её части трудно разделить.
© Ferra.ru
Алюминий можно было использовать повторно, но бумажную часть приходилось сжигать или выбрасывать на свалку. Это вредно для природы и приводит к выбросам метана — опасного парникового газа.
Пермские исследователи нашли способ безопасно отделять бумагу от алюминия с помощью специального аппарата, работающего без воды и химии. После обработки в бумаге оставалось около 7% алюминия — это много, но дополнительная очистка с использованием соляной кислоты позволила снизить содержание до 1%. Такое волокно уже можно применять для производства новой бумаги и картона.
Новая технология проста и экологична — она не требует воды и использует меньше оборудования. Кроме того, полученные материалы не уступают по качеству обычной бумаге и алюминию.