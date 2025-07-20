В Перми придумали, как перерабатывать «сложную» фольгу без вреда для природы

Алюминий можно было использовать повторно, но бумажную часть приходилось сжигать или выбрасывать на свалку. Это вредно для природы и приводит к выбросам метана — опасного парникового газа.

Пермские исследователи нашли способ безопасно отделять бумагу от алюминия с помощью специального аппарата, работающего без воды и химии. После обработки в бумаге оставалось около 7% алюминия — это много, но дополнительная очистка с использованием соляной кислоты позволила снизить содержание до 1%. Такое волокно уже можно применять для производства новой бумаги и картона.

Новая технология проста и экологична — она не требует воды и использует меньше оборудования. Кроме того, полученные материалы не уступают по качеству обычной бумаге и алюминию.