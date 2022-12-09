В Перми придумали, как сделать асфальт из одноразовых масок

В Перми придумали, как сделать асфальт из одноразовых масокНе пропадать же добру
Учёные Пермского Политеха предложили использовать медицинские маски в качестве армирующего вещества при производстве асфальта. Это позволит удешевить производство асфальтобетона.
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В частности, учёные использовали медицинские маски, изготовленные из спанбонда. У них различается толщина нитей полипропилена, то есть наружный слой маски выполнен из более крупных нитей, а внутренний — из более тонких.
Учёные пояснили, что применять использованные маски безопасно. Температура приготовления горячего асфальтобетона составляет до 160 градусов. В таких условиях коронавирусы погибают.
«При приготовлении образцов использовался битум БНД 100/130. Количество вяжущего составляло 4,9 процентов сверх минеральной части. Измельченные (до размера 2020 миллиметров) одноразовые медицинские маски были добавлены в количестве 0,5 процентов от массы битума», — рассказали исследователи.
Полученные образцы асфальтобетона более устойчивы на сжатие, чем традиционные.