В Петрозаводске расширят применение новейшей системы вибродиагностики

Система фиксирует вибрации двигателя и анализирует их, выявляя первые признаки проблем. Это помогает прогнозировать, когда оборудование может выйти из строя, и вовремя проводить замену, чтобы избежать простоя и больших убытков. Первоначально технология была опробована на машиностроительном заводе «Петрозаводскмаш».

По словам Штыкова, точное понимание срока выхода двигателя из строя особенно важно в условиях санкций, когда доставка специализированного оборудования может занимать месяцы. В горной промышленности простой дробильного оборудования обходится до 1 млн рублей в день. В прошлом году в местах использования системы удалось полностью избежать неожиданных остановок.

В отличие от планово-предупредительного ремонта, который требует регулярной замены деталей, система ПетрГУ дешевле минимум в два раза. Она использует собственное программное обеспечение и схемотехнику, а скоро будет оснащена российским процессором. Датчики можно подключать к облачной системе, и данные будут автоматически обрабатываться для прогнозной аналитики.