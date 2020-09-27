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В питьевой воде в США нашли поедающую мозг амёбу
Нельзя, чтобы вода с паразитом попадала в организм через нос
Власти города Лейк-Джексон в Техасе попросили жителей не использовать водопроводную воду — в ней нашли амёбу, которая поедает мозг человека.
Речь идёт о паразитическом организме Неглерия Фоулера. Его бурное размножение в человеке вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит, при котором возникают кровоизлияния и некроз в сером и белом веществе мозга.
Сообщается, что из-за поражения амёбой в больницу уже попал шестилетний мальчик. Специалисты выяснили, что Неглерия Фоулера находится в системе водоснабжения американского города. Жителей попросили не пить воду из-под крана, не поить ею домашних животных и не использовать для мытья. Вода ни в коем случае не должна попасть в нос. «РИА Новости» пишет, что позднее власти всё-таки разрешили пользоваться водой, но после кипячения.