В Подмосковье выдадут еще 219 «соципотек» врачам, учителям и ученым

В Московской области исправно продолжает работать программа социальной ипотеки для важных специалистов, отмечает 360.ru. Её запустили 10 лет назад, чтобы привлекать в регион врачей, учителей, учёных и тренеров. И останавливать, судя по всему, её не планируют.
Уже более 3,5 тысяч семей смогли купить жильё благодаря этой поддержке. В этом году ещё 219 человек получат специальные сертификаты. Среди них — более 80 медиков, 73 педагога, 60 молодых учёных и 5 тренеров.

Как отмечает губернатор Андрей Воробьёв, программа даёт профессионалам не просто квартиру на выгодных условиях, но и уверенность в будущем.

Регион растет, мы строим новые школы, больницы, развиваем наукограды, и очень важно, чтобы профессионалы приезжали к нам и хотели здесь остаться. Квартира на льготных условиях — это не только квадратные метры, но также хорошая мотивация, уверенность в завтрашнем дне.

Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области

Область оплачивает полную стоимость квартиры, а специалист выплачивает только проценты по кредиту. Жильё можно выбрать как в новом доме, так и на вторичном рынке.

Программа открыта для учителей ключевых школьных предметов, молодых педагогов со стажем, врачей, тренеров и учёных. Основные условия: российское гражданство, хорошая кредитная история и отсутствие своей недвижимости в Московской области.

Приём заявок от учителей стартует 15 января, от медиков — 26 января. Узнать подробности и подать документы можно через портал правительства региона или обратившись в профильное министерство.

