В Подмосковье выдадут еще 219 «соципотек» врачам, учителям и ученым

Уже более 3,5 тысяч семей смогли купить жильё благодаря этой поддержке. В этом году ещё 219 человек получат специальные сертификаты. Среди них — более 80 медиков, 73 педагога, 60 молодых учёных и 5 тренеров.

Как отмечает губернатор Андрей Воробьёв, программа даёт профессионалам не просто квартиру на выгодных условиях, но и уверенность в будущем.