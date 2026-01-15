В Подмосковье выдадут еще 219 «соципотек» врачам, учителям и ученым

В Подмосковье выдадут еще 219 «соципотек» врачам, учителям и ученымЛьготная ипотека для специалистов
Уже более 3,5 тысяч семей смогли купить жильё благодаря этой поддержке. В этом году ещё 219 человек получат специальные сертификаты. Среди них — более 80 медиков, 73 педагога, 60 молодых учёных и 5 тренеров.
Как отмечает губернатор Андрей Воробьёв, программа даёт профессионалам не просто квартиру на выгодных условиях, но и уверенность в будущем.
Регион растет, мы строим новые школы, больницы, развиваем наукограды, и очень важно, чтобы профессионалы приезжали к нам и хотели здесь остаться. Квартира на льготных условиях — это не только квадратные метры, но также хорошая мотивация, уверенность в завтрашнем дне.
Область оплачивает полную стоимость квартиры, а специалист выплачивает только проценты по кредиту. Жильё можно выбрать как в новом доме, так и на вторичном рынке.
Программа открыта для учителей ключевых школьных предметов, молодых педагогов со стажем, врачей, тренеров и учёных. Основные условия: российское гражданство, хорошая кредитная история и отсутствие своей недвижимости в Московской области.
Приём заявок от учителей стартует 15 января, от медиков — 26 января. Узнать подробности и подать документы можно через портал правительства региона или обратившись в профильное министерство.