В «подпольном» интернете продают базу данных российских автовладельцев

О том, что на одном из форумов «подпольного» интернета, или даркнета, опубликована база данных, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян в Telegram-канале. Подлинность информации в базе подтвердил изданию «Ведомости» сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой находятся в списке.

Распространители базы утверждают, что получили информацию из реестра ГИБДД. Всего было опубликовано 83 файла. В большинстве из них содержатся только обезличенные сведения о транспортных средствах, в частности место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации и др.

За отдельную плату люди, продающие базу, предлагают уже персональные данные автовладельцев. То есть имена, адреса, даты рождения, номера паспортов и контактные данные.

Стоимость базы данных составляет примерно $2,8 тысячи. А если кто-то захочет приобрести её эксклюзивно, то ему придётся отдать около $14 тысяч.