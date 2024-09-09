В погибшем «ките-шпионе» нашли пулю

Опубликовано 09 сентября 2024, 13:301 мин.
В погибшем «ките-шпионе» нашли пулюЕго связывают с Россией
Регина Хауг, эколог и основатель некоммерческой организации OneWhale, сообщила об обнаружении пули в теле белухи по имени Хвалдимир, найденной у южного побережья Норвегии, пишет Лента.ру. В интервью The Washington Post Хауг рассказала, что пуля заметно выступала из тела кита, что свидетельствует о том, что в него стреляли.
Организация OneWhale, занимающаяся защитой Хвалдимира, объединилась с группой по защите прав животных NOAH, чтобы подать официальную жалобу в норвежские правоохранительные органы и органы по борьбе с экологическими преступлениями.
Норвежская полиция заявила, что изучает улики, но решение о начале расследования пока не принято. Обнаружение пули усилило призывы к тщательному расследованию обстоятельств гибели белухи.