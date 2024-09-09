В погибшем «ките-шпионе» нашли пулю

Организация OneWhale, занимающаяся защитой Хвалдимира, объединилась с группой по защите прав животных NOAH, чтобы подать официальную жалобу в норвежские правоохранительные органы и органы по борьбе с экологическими преступлениями.

Норвежская полиция заявила, что изучает улики, но решение о начале расследования пока не принято. Обнаружение пули усилило призывы к тщательному расследованию обстоятельств гибели белухи.