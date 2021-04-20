В поиске Google нашли паспортные данные сотрудников российских компаний

Как пишет «Коммерсант», тысячи досок содержат конфиденциальную информацию. Всего в интернете оказались данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний. Информация оказалась в открытом доступе по невнимательности сотрудников компаний.

Сообщается, что компании размещают на досках списки сотрудников и клиентов, договоры, сканы паспортов, документацию по тендерам, разработке продукции, а также учётные данные от корпоративных аккаунтов и пароли.

Trello — это бесплатный онлайн-менеджер проектов. Утечки из сервиса происходили и ранее, но эта — самая масштабная.