Наука и технологии
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В поисковике Bing самым популярным запросом стал «Google»И Google считает это успехом
Один из юристов, работающий с материнской компанией Google Alphabet, сообщил, что в поисковике Bing запрос «Google» является самым популярным. Этот аргумент американская компания использует, чтобы доказать в антимонопольном суде — люди пользуются Google не по принуждению, а по своей воле.
Google обвиняют в том, что она заставляла производителей смартфонов предустанавливать браузер Chrome и поиск Google. Однако в компании утверждают, что люди пользовались бы этим поисковиком в любом случае.
Согласно статистике, собранной SEO-компанией Ahrefs, «google» действительно является самым популярным поисковым запросом в Bing во всём мире. За ним следуют «youtube», «facebook», «gmail» и «amazon». При это само название «bing» является в Bing десятым по популярности запросом.