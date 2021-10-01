В поисковике Bing самым популярным запросом стал «Google»

Google обвиняют в том, что она заставляла производителей смартфонов предустанавливать браузер Chrome и поиск Google. Однако в компании утверждают, что люди пользовались бы этим поисковиком в любом случае.

Согласно статистике, собранной SEO-компанией Ahrefs, «google» действительно является самым популярным поисковым запросом в Bing во всём мире. За ним следуют «youtube», «facebook», «gmail» и «amazon». При это само название «bing» является в Bing десятым по популярности запросом.