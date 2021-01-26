В покинутых из-за карантина офисных зданиях начали селиться пчёлы

Компания Invoca специализируется на разработке программного обеспечения. С марта 210 сотрудников покинули офис. Он занимает трёхэтажное здание. И в нём теперь обитают пчёлы.

В Invoca поделились, что после локдауна ожидали многого, но не этого. Впервые пчёл в офисе обнаружили в апреле. Тогда сотрудники пришли в офис, чтобы проверить его состояние после урагана. Работники увидели несколько мёртвых пчёл в коридоре, и потому не придали этому значения.

Через неделю мёртвых пчёл стало больше. Сотрудники всё ещё не нашли повода для беспокойства. Пчёл становилось всё больше, и в итоге сотрудники догадались вызвать специалистов. Они нашли там гнездо. Оказалось, что пчёлы поселились в проходе между вторым и третьим этажами. Насекомых уже удалось выманить из здания и оправить в естественную среду обитания.