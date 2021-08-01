В полиции Польши тайно добывали биткойн

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В полиции Польши тайно добывали биткойнЭто делал гражданский служащий
Стало известно, что в Главном управлении государственной полиции Польши в Варшаве какое-то время производилась тайная добыча криптовалюты. Делало это, правда, гражданское лицо, а не сотрудник правоохранительных органов.
Первым о майнинге в отделении полиции узнал новостной телеканал TVN24. После этого полиции пришлось выступить с официальным заявлением. Инспектор Мариуш Чарка (Mariusz Ciarka) заявил, что гражданский служащий попытался воровать электричество, чтобы майнить биткойн.
В полиции заверили, что неудавшийся майнер не имел доступа к базам данных правоохранителей. Оборудование, которое он использовал, никак не было связано с конфиденциальной компьютерной системой. В полиции утверждают, что раскрыли факт майнинга в кратчайшие сроки, но в какие именно — неясно.
В итоге майнера уволили. Также от службы отстранили ещё одно лицо, причастное к ситуации.